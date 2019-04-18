【台灣大選】郭台銘宣布參選　大陸官媒：「藍上綠下」大勢已明朗

在台灣，鴻海董事長郭台銘周三（17日）宣布參加2020年總統選舉的黨內初選，一時激起兩岸熱議，多間大陸媒體更搶閘報道。 大陸官媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」發文指出， 2008年、2016年總統選舉時，皆有呼聲希望郭台銘參選，但郭不為所動。如今民進黨執政3年來民怨沸騰，「藍上綠下」大勢已明朗，台灣民心思變，郭台銘此時出現可謂好時機。

郭台銘在國民黨中央黨部領取榮譽狀，正式宣布將投入國民黨黨內初選。（聯合新聞網）

首個敢質疑「美國保護」的參選人

文章指出，在台灣從政是公認的「吃力不討好」，按照一般人的邏輯，這麼成功的商人無必要從政。然而，台灣士農工商實則都熱衷政治，郭台銘參選，從自我實現的角度並不難理解。在現實層面，民進黨的倒行逆施，正讓台灣陷入前所未有的危機，藍綠尖銳對立的生態亦令經濟陷於內耗，成長無望。這些都是讓郭台銘下決心的重要原因。

文章援引台灣《聯合報》周二（16日）民調顯示，8成台灣民眾認為郭台銘「勝選幾率很大」，是總統的「不二人選」。台灣近20年來經濟萎靡不振，政府卻無所作為，已成社會最大心病。台灣輿論相信，郭台銘若主政，將給台灣經濟帶來改變的動力。

文章認為，郭台銘不但穿梭兩岸，亦為美國總統特朗普的座上賓，台灣有觀點認為，郭台銘在處理與大陸和美國的關係上，有獨一無二的優勢。郭台銘日前稱「防務靠美國是靠不住的」，這是台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人。他明白台灣的安全、繁榮繫於兩岸和平而非美國垂憐，相較一般的國民黨政客，透露出更高的見識、膽魄和格局。

文章認為，郭台銘的參選令台北市長柯文哲將「安靜當觀眾」。（資料圖／中央社）

稱柯文哲將「安靜當觀眾」

文章又指，郭台銘參選可令國民黨的人選爭議告一段落，雖然台灣民間勸進韓國瑜的聲音將持續存在，但韓國瑜參選的正當性和必要性將大打折扣，左右為難的韓國瑜可就此「解套」；其他藍營政治人物亦只能鼓掌歡迎，例如王金平說他與郭是兄弟，「不管誰初選勝出，大家都要替勝出者高興。」

至於民進黨則將受到嚴重打擊，幾個月來「打韓」收效甚微，內鬥又焦頭爛額之際，前方竟來了更大的敵人。而猶豫觀戰的柯文哲，眼下也要安靜當觀眾了。

文章指出，台灣選舉政治下，只有你死我活，無法齊心協力。（資料圖／聯合報）

指台灣選舉政治有制度缺陷

但文章亦提出郭台銘未必穩勝，因為台灣政治複雜多變，「兩顆子彈」、「假錄音帶」等招數不斷，一旦參選，郭台銘從私生活到與大陸做生意，都會被民進黨挖出來打，屆時他要如何耐住性子見招拆招，也是一大看點。

文章最後指，台灣選舉政治下，政客為討好選民一味炒短線，不敢堅持正確理念，或者乾脆不論是非，只求煽動負面情緒騙選票，搞得民粹高漲，反智成風。2000年後，台灣經濟衰退，發展停滯，只因藍綠惡鬥的政治，沒有是非真相，只有你死我活，無法齊心協力。若郭台銘在2020年勝出，是否能夠改變台灣的政治生態和制度缺陷，還有待揣摩。

（俠客島）