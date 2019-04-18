【台灣地震】郭台銘現身誤傳地裂路面　鴻海：他剛好路過遇上傳媒

今天（18日）下午1時1分，台灣花蓮縣發生黎克特制6.1級地震，地震深度18.8公里，台北、台中、新北等均有震感。 台北松仁路一度傳出路面裂開，但後來發現虛驚一場，只是道路填縫膠劑在陽光下產生反光。剛宣布參選台灣總統的鴻海董事長郭台銘則「剛好」來到現場，表示台灣應該要仿效日本的地震教育，並且做全面檢測。

郭台銘現身誤傳地裂路面。（網上圖片）

花蓮地震發生後，有網民表示，台北華南銀行總部前方的松仁路一段路面疑似出現「地裂」，引起網絡熱議和瘋傳。台北市政府之後否認地裂，先是澄清為「柏油灑落」，稍早進一步確認後，又改口稱是之前修補路面龜裂使用的填縫膠劑，並無安全問題。

據了解，事件起因是填縫膠劑在陽光下產生反光，從高空看上去有如「地裂」。但消息傳出後，引起多人前往圍觀，連剛宣布參選台灣總統的鴻海董事長郭台銘的在現場。

郭台銘籲學習日本地震教育

有網民透露，郭台銘大約1點50分來到現場，2點05分視察完路面狀況，即從原路走回。他還說台灣應該要仿效日本的地震教育，並且做全面檢測，這比選舉更有意思。

郭台銘的短暫現身亦引起多番討論，有人笑言「行動力超強」、「媽祖叫他去的嗎？」鴻海則表示，當時郭台銘剛好就在附近，走出去時遇上傳媒，但看了一下路面隨即就離開。