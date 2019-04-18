【台灣花蓮地震】已致5人受傷：大馬男遭落石擊中無生命迹象

台灣花蓮縣今天（18日）下午1時1分發生黎克特制6.1級地震，地震深度18.8公里，全台各地陸續有災情傳出。截至下午4時，地震已造成至少5人受傷，包括花蓮太魯閣園區有2名遊客遭落石擊傷，新北市則有3名民眾受傷。 其中在太魯閣園區遭落石擊中的馬來西亞籍男子，下半身遭落石壓住，目前已無生命迹象。

花蓮地震，太魯閣園區落石傷人，一名馬來西亞遊客被擊傷，警、消搶救中。（警方提供）

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綜合台媒報道，太魯閣公園園區的合流綠水步道上有1男1女遊客遭落石擊傷，醫務人員趕往現場救助。台灣警方證實，落石地點在綠水步道山區起點1公里處。其中女遊客頭部被砸傷，馬來西亞籍男性遊客下半身遭落石壓住。

報道指出，馬來西亞籍男性重傷無生命徵象，1男1女先後被警員搬運至綠水步道停車場，再分別由空勤直升機載運降落花蓮港天宮前廣場，由消防局救護車送至花蓮慈濟醫院。台灣消防署指出，其餘災情均無人員受困及傷者待救情形。

新北市方面，新店區一名65歲男子遭矽酸鈣板砸傷，板橋區一名62歲男子遭玻璃割傷，萬里區一名50多歲男子不慎跌倒受傷。此外，新北市共傳出7宗電梯受困事件。

（綜合報道）