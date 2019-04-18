【台灣花蓮地震】受傷人數增至17人　台北再發現有大樓傾斜須疏散

台灣花蓮區今日（18日）下午1時許，發生規模6.1級地震，截至下午4時，已經有17人在地震中受傷。 專家預計，未來幾天還會有規模4到5級的餘震。

一名馬來西亞遊客在花蓮地震期間，在太魯閣被落石擊傷。

台北一幢商住大廈在地震後可看到明顯傾斜，消防要疏散附近居民。（聯合新聞網）

台灣的中央災害應變中心表示，今日在花蓮地區發生的6.1級地震已造成17人受傷，其中台北市10人受傷送醫、新北市5人受傷送醫。另外，地震期間，花蓮縣太魯閣國家公園內發生山泥傾瀉，2名遊客遭落石砸傷。其中一名為馬來西亞籍男性遊客，警察將他搬運至綠水步道停車場，由直升機運送至花蓮港天宮前廣場，再由救護車送花蓮慈濟醫院急救。經搶救後，該男子已在下午4點恢復心跳。另外，還有一名女性遊客送院，暫無生命危險。

此外，有民眾報案指台北市信義路四段一幅商住大樓巿有傾斜的情況，消防隊趕到拉起封鎖線，並疏散民眾；現場住戶指，該大樓在1999年的921大地震時已傾斜，這次地震後傾斜更嚴重，消防隊已通報建管處了解。

至於會否再有餘震，台灣地震測報中心副主任吳健富預計，未來幾天還會有規模4到5級的餘震。他又表示，根據10年來的地震統計來看，台灣發生規模6級以上的地震，平均每年3次，今日的地震是今年規模6級以上的第一次，主要是板塊運動造成的能量釋放。

（中時電子報／聯合新聞網）