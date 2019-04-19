台媒：朝鮮曾計劃參與台灣「潛艦國造」　欲出售潛艇圖紙及系統

目前，台灣「潛艦國造」計劃已經完成合約設計，已進入細部設計階段。台灣海軍向立委表示，目前有來自歐洲、美國等17個國家的大廠，都有相當意願參與。 據台媒消息，除這17國之外，朝鮮居然也曾私下委託商人來台推銷277噸的鯊魚級等各式微型潛艇，甚至把自製的絕氣推進系統（Air Independent Propulsion，AIP）列在清單中。不過，因為朝鮮至今還有禁運令，此事在短暫接觸後就無疾而終。

朝鮮潛艇部隊。（資料圖片）

日前，台灣國防部長與軍政、軍備副部長及三個軍司令表示，台灣的首艘國產潛艇並不會配備絕氣推進系統（AIP），為考量預算及實際需求，並以「先求有，再求好」，在未來後續潛艦建造上，再增加AIP系統，以及水下垂直發射系統，讓潛艦擁有潛對空、對陸的戰力。

據台灣《上報》報道，知情人士指出，最早向台灣表達有意願出售AIP系統居然是朝鮮。

台技術人員曾與朝鮮軍方人士碰面

據稱，當蔡英文執政宣布「潛艦國造」政策後，在台灣經常往來朝鮮的貿易商牽線，朝鮮表現相當積極，2016年8月間發給該名貿易商朝鮮勞動黨中央軍事委員會簽發正式授權書，委託該名貿易商將朝鮮鮭魚級潛艇（英語：Yono class submarine），或譯玉桂級潛艇、南聯級潛艇（英語：Yugo class submarine）以及鯊魚級潛艇（或譯成山高級潛艇）（英語：Sang-O class submarine）微型潛艦等印刷精美的資料與部分的電子檔案來台推銷；並有一份有關朝鮮自製的潛艦系統與設備出售清單，其中就包括了其自製的AIP系統。

該名人士指出，該名貿易商透過淡水船舶暨海洋產業研發中心，將朝鮮的訊息與資料傳遞給軍方；為了解朝鮮訊息是否屬實，當年在該貿易商的帶領台灣熟悉潛艇設計的專業人士，前往遼寧省與朝鮮邊境的丹東市，與朝鮮軍方人員碰面，評估朝鮮要出售的潛艇技術的真實性。這次碰面也確認其真實性，返台後雖將相關出售的技術送給台船與相關單位，但基於朝鮮還在聯合國的禁運令中，最後並未把朝鮮的技術納入。