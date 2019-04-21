【2020台灣大選】被諷好傻好壞　蔡英文反駁郭台銘不懂民主價值

台灣總統蔡英文與日前決定參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘爆發罵戰。郭台銘昨日（20日）更在Facebook發起投票，暗諷蔡英文「好傻好天真」或「好壞好故意」。 對此，蔡英文今日（21日）回應稱，面對質疑，要選總統的人當然得回答問題，而不是設計一個網路投票，去罵別人傻或壞；她又說，郭台銘也許精明於成本利潤的價格，但是真的不懂民主的價值。

蔡英文稱郭台銘不懂民主價值。（資料圖片）

蔡英文在Facebook刊文稱，民主是台灣人民努力超過半個世紀爭取而來的價值，也從來沒有因為民主而忽略經濟。面對質疑，要選總統的人當然要回答問題，而不是設計一個網路投票，去罵別人傻或壞。而郭台銘的作為，恰巧是他輕蔑的「民主」所賦予的權利。「在民主的台灣，任何人都可以批評、揶揄、攻擊執政者，但在中國或者所謂『一國兩制』之下，絕對不可以。」



她指出，郭台銘也許精明於成本利潤的價格，但是真不懂民主的價值，反問道：「中國式的民主，讓新疆再教育營裡的民眾有飯吃，長期被監禁的劉曉波也有飯吃，中國無數被監控、隨時被失蹤的異議人士也有飯吃，但是你真的認為，這是台灣人民吃得下去的飯嗎？」

郭台銘自稱一向堅持民主 但須化為經濟成果

早前報道，蔡英文和郭台銘隔空對罵，蔡英文針對郭台銘昔日曾說「民主不能當飯吃」，反問：「可是沒有民主，恐怕整個社會與國家發展，就會倒退了吧？」

郭台銘則回應指，自己一向堅持民主，只是「民主動能須化為經濟的成果」，同時又在Facebook發起投票，稱自己問（Facebook賬號的）小編，為何（蔡英文）當了總統還這樣？「小編說只有兩種可能性：一是她『好傻好天真』，不慎推論錯誤；二是她『好壞好故意』，特地斷章取義。」