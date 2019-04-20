【2020台灣大選】到底選不選總統？　韓國瑜：很快會發表聲明

高雄市長韓國瑜到底選不選總統？他今天（20日）傍晚受訪時首度給予較明確答案，稱很快發表正式聲明。

綜合台灣媒體報道，韓國瑜今天傍晚在全台中等學校運動會開幕典禮上簡短致詞後，離場前接受訪問若高雄市民普遍支持他參選總統，他是否會當仁不讓？

韓國瑜表示：「對於2020總統參選，我覺得我要有一個具體聲明，這是一個負責任表現，不應該這樣遲遲不能定案，只聽到樓梯響，沒看到人下來，這不是一個很負責任的表現，我會很快擬一個聲明出來。」

媒體追問「聲明甚麼時候會出來？」韓國瑜則未再回答。

究竟選不選總統？韓國瑜表示很快會發表聲明。（資料圖片）

韓粉發動誓師大會力挺韓國瑜選總統

國民黨主席吳敦義昨天（19日）表示，未來仍會藉徵召初選方式，讓韓國瑜參入國民黨黨內初選，但前提是韓國瑜要有意願。韓國瑜回應稱，他身為高雄市長，當前第一要務就是要服務市民，顧好高雄市建設、經濟，現階段一心一意為高雄市打拼。

對此有一批一路力挺他的「韓粉」，則以「感受」為名，預訂4月27日上午9時在高雄市鳳山行政中心發起擁護韓國瑜選總統誓師大會，支持韓國瑜進總統府。韓粉在Facebook「韓國瑜市長網軍後援會」上貼文，號召舉辦0427誓師大會，要發動10萬高雄市民擁護市長韓國瑜競選台灣總統寶座。