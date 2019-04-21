【2020台灣大選】郭台銘：在蔡英文領導下　每日有160萬人吃不飽

台灣總統蔡英文與日前決定參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘隔空爆發罵戰。今日（21日）上午，郭台銘在Facebook刊文批評蔡英文有意轉移焦點抹黑，又指在民進黨執政下，台灣對外經濟和貿易被邊緣化，「每天至少有160萬人淪落到吃不飽 ！」

郭台銘稱，在蔡英文領導下，台灣每日有160萬人吃不飽。（中央社）

郭台銘指，蔡英文近日故意以「沒有民主只能要飯吃」一句話「指教」他，是政客沒有能力做實事，去換取民眾的支持，卻只會用各種話術，轉移焦點去抹黑真正有意願，有能力的人。

郭台銘說，在他的心目中，民主有兩種，一種是創造和平和促進富強的民主，另一種是摧毀和平和走向貧窮的民主，也可以說是民粹式的「假民主」。因為衝突和貧窮，絕不可能維持長期穩定的民主發展。所以不同的民主，將會造就不同的台灣，一種是和平富強的台灣，另一種是戰爭貧窮的台灣。而在民進黨執政下，對外經濟和貿易被邊緣化，經濟發展和產業岌岌可危，「民進黨的民主，就是一路衝向戰爭與貧窮的假民主。」

斥民進黨眛於國際現實 犧牲經濟與產業的未來

郭台銘稱，因為民進黨認定中國大陸是敵人，所以唯一的相處之道就是升高對立，所以認不清現實，台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京。「否則，以蔡英文所自豪與美國如此親密又高度友善的關係，為什麼華盛頓沒有為我們解開參加經濟合作的僵局？」

郭台銘續指，民進黨以這種「眛於國際現實」的態度，只為了政客及政黨利益，犧牲經濟與產業的未來，斷送年輕人對未來的希望。「台灣有越來越多人吃不飽，這是農委會主委陳吉仲親口說的，他說現在台灣每天至少有160萬人吃不飽......所以我要告訴蔡總統，身為總統你真的沒有資格講『沒有民主只能要飯吃』！因為在你的領導之下，每天至少有160萬人淪落到吃不飽 ！」

郭台銘在文末強調，民進黨不是真民主，而是「民粹」，是「假民主」。這次參加國民黨初選，就是要把大家從民進黨的假民主中帶出來，「讓政治為經濟服務」，讓大家不再被意識型態綁架，重新帶來和平繁榮。他強調，自己就是那個做實事的人。