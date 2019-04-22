【我們與惡的距離】中天新聞台引盜版畫面　版權方：已要求下架

台劇《我們與惡的距離》周日（21日）迎來大結局，該劇講述隨機殺人案件發生後，相關各方走出傷痛的歷程，引導人們理解受害者與加害者家屬的難言之隱，在兩岸網絡都掀起討論熱潮。 然而作為當紅劇集，該劇亦遭受盜版侵害，完結篇首播前數日就外流到微博等網站，引發劇組和發行方齊聲譴責。更令人詫異是，台灣中天新聞台在報道完結篇劇情時，竟直接採用盜版畫面，甚至連盜版影片的廣告水印都未經處理。

《我們與惡的距離》劇照

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台灣公共電視台（公視）與HBO Asia原創劇集《我們與惡的距離》周日（21日）播出第9、10集完結篇，收視率蟬聯各台戲劇冠軍，網絡聲量不減。不少人盛讚此劇寫下台劇新里程碑，公視亦已證實着手規劃第2季劇本。

不過，日前該劇因盜版猖獗，完結篇內容提前外流至網絡，版權商聯合檢方已共同展開調查，並呼籲「不論觀看或是散布影片，都屬盜版行為」。未料網民今天（22日）指出，中天新聞台在製播新聞時，直接採用該劇的盜版影片作為新聞素材。

網民爆料，中天新聞報道畫面採用《我們與惡的距離》盜版片段。（Facebook）

網民拍攝的電視畫面顯示，中天新聞台的新聞片段採用該劇第10集畫面，並標註「翻攝公共電視」，但該影片右上角、右下角分別由網絡播放器水印及廣告網址，顯然並非擷取自正版影片。《香港01》記者嘗試登入上述網址，發現自動跳轉到一個聲稱來自澳門的「網絡博彩平台」。

版權方公視對此表示，已立即通知中天電視要求下架相關新聞，對相關盜版行為已循法律途徑解決，懇請網民以行動支持正版、支持台劇。

（綜合報道）