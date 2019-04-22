台灣漢光演習電腦兵推舉行　操演科目納入反制大陸假訊息

台灣軍方今天（22日）起進行一連五日的漢光35號電腦輔助指揮所演習，本次操演也納入反制中共假訊息。 國防部官員表示，將演練如何應用既有組織進行源頭查證到發布澄清的反制作為。

台灣軍方年度的「漢光35號」演習，22日起將舉行5天4夜不間斷的「電腦輔助指揮所演習」。圖為漢光26號期間，海軍陸戰隊在屏東海邊演練搶灘上岸。(中時電子報)

「漢光35號」演習今日起舉行，第一階段是五天四夜不間斷的「電腦輔助指揮所演習」，第二階段的「實兵演習」則將於5月27至31日執行，由三軍部隊聯合實兵對抗模式，本島、外島、海上、空中兵力，都要參演。由前美國太平洋司令部司令薩繆爾．瓊斯（Samuel Jones "Sam" Locklear III）任團長的美軍觀摩團19日已抵台。

一名台灣國防部官員表示，今年電腦兵推的操演科目也納入反制中陸假訊息。他說，文攻武嚇是大陸一貫的作為，戰時除面對大陸的軍事威脅，對於大陸干擾民眾心防、國家主權認知的假訊息，必須要有反制作為。

官員指出，面對大陸的假訊息，國軍將演練如何應用既有的相關組織，從訊息源頭的查證，到向民眾澄清說明。國防部發言人陳中吉表示，電腦輔助指揮所演習是在固定的場域進行，主要是磨練指揮官、幕僚的協調聯繫，以及演練指揮官命令的下達，各項計畫的擬定作為，只要是有關敵情威脅的部份，都會納入演練。

(聯合新聞網／中央社）