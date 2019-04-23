【2020台灣大選】台媒引內幕料：郭台銘「逼」韓國瑜「負起責任」

高雄市長韓國瑜會否參加2020年大選引起外界關注，他今日（23日）向外界發表聲明稱，他願意負起責任，認為「只有改變台灣才能改變高雄」，但沒有辦法參加現行制度的國民黨黨內總統初選。 台媒《聯合報》今日引用接近韓國瑜人士的消息報道稱，鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨黨內總統初選之後，黨中央為郭台銘量身打造參選條件，讓韓粉的壓力排山倒海而來，才會讓韓國瑜化被動為主動，做出有條件承擔的決定，把球丟回給黨中央。

鴻海董事長郭台銘本月17日宣布參加國民黨黨內總統初選。（《聯合報》）

接近韓國瑜人士表示，對於參選2020大選一事，韓國瑜當然早就有相關的思考，但原本選總統不是韓國瑜的主觀意願，因此才會一直處於被動。雖然處於被動，但韓陣營對於韓國瑜選總統一事，其實早就有所體悟，韓國瑜本身的發言也越來越有選總統的態勢，例如在他訪美期間，就把三任從台大法律系畢業的總統都罵了。

而在韓國瑜訪美的尾聲，鴻海董事長郭台銘宣布參選，國民黨中央快速替郭台銘量身打造參選環境，引發韓粉「拱郭卡韓」的批評，韓粉拱韓的動作越來越激烈，加上22日（周一）的《聯合報》民調顯示，韓國瑜相較於郭台銘仍然是國民黨在2020拿回政權相對有把握的人選，因此才讓韓國瑜做出承擔的決定。

韓國瑜23日對參選總統一事作出聲明，稱他願意負起責任，認為「只有改變台灣才能改變高雄」。（直播截圖）

韓陣營冀「民調式徵召」

韓國瑜決定承擔卻帶有條件，主要是看到國民黨中常委曾文培將在中常會上提案，由黨中央主動將韓國瑜納入民調之中，勝出者才具有代表性，讓韓陣營評估這不失為一個賦予韓國瑜參選正當性的好辦法。之後如何解決困局，就看黨主席吳敦義的智慧，這是把球丟給黨中央。

至於對高雄市民的承諾，韓陣營評估，韓國瑜會準備好一套論述，就算決定參加大選，韓國瑜絕對不會離開高雄，且就算最後真能當選，也會從高雄的角度來解決台灣長期南北失衡的問題。

（《聯合報》）