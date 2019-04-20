韓國瑜批台軍沒軍法像「太監穿西裝」 　蔡英文兩度要求收回

高雄市長韓國瑜早前訪美表示，台軍沒軍法像 「穿上Armani西裝，還是太監」，台灣總統蔡英文今天（20日）上午以三軍統帥身分，要求韓收回這句話。 對此韓國瑜表示，他當然知道國家安全是國家第一要務，不需要蔡總統提醒，他當過兵，怎麼會不知道軍隊軍法、軍隊戰鬥力的重要，「蔡總統還沒當過兵咧！」

台灣總統蔡英文4月17日前往澎湖縣馬公空軍基地慰勉空軍天駒部隊。（中央社）

綜合台灣媒體報道，早前韓國瑜訪美期間，與前美國駐阿富汗大使艾江山（Karl Winfred Eikenberry）聊到海峽兩岸日漸失衡的軍事力量，艾江山認為台灣國防預算投資的錢太少，認為金額數字應該要再加高，韓國瑜聽了之後，又再以「韓式神比喻」回覆。「一個軍隊沒有軍法，等於沒有靈魂」，韓國瑜認為，如果沒有軍法，就沒有戰鬥力，未來如果發生戰爭，軍人槍一丟、告訴長官說爸爸會幫我找律師打官司，這個部隊有什麽戰力？「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監」，韓國瑜表示，就算軍隊買再多武器，只要沒有軍法，就沒有戰鬥力。

針對韓國瑜指台軍沒軍法「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，還是太監」，台灣總統蔡英文今天（20日）上午表示，她身為三軍統帥，「要嚴正告訴曾經是職業軍人的韓市長，要把這句話收回去。」

韓國瑜訪美期間，在美國史丹福大學與學者交流時說台灣沒有軍法，就算國防預算錢再多，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，還是太監」。（中央社） 對於蔡英文嗆聲，韓國瑜上午表示，他當時只是以比喻來陳述軍法對國家的重要性，他不認為有收回的必要。蔡總統應該先弄清楚論述的本身，或者她認為軍法不重要？ 韓國瑜表示，那是在美國史丹福大學與關心台灣國防的學者談起時用的比喻，蔡英文誇大其詞，他當然知道國家安全是國家第一要務，不需要蔡英文提醒，他當過兵，怎麼會不知道軍隊軍法、軍隊戰鬥力的重要，「蔡總統還沒當過兵咧！」 他也說，蔡英文不思考如何提升軍隊的戰鬥力，卻急著「黑」他，好像批判他這件事比國家安全還重要，令人不解。

對韓國瑜回擊沒當過兵，蔡英文下午二度回擊表示「他又講錯話了」。她表示，韓國瑜要向社會解釋，有沒有當過兵這件事與國軍有沒有戰力是兩回事，如果是沒有道理的批評，甚至傷害台軍士氣或形象，作為三軍統帥，一定要強力捍衛國軍，蔡英文再度要求「韓市長你必須收回這句話」。