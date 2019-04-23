【反統戰】台內政部「黑武士」示警：村里長赴陸簽協議將罰50萬

台灣內政部近日透過社交平台發布文章及短片示警，表明各村里長赴大陸簽署交流協議，將違反《兩岸人民關係條例》，最高可處50萬元（新台幣．下同）罰鍰。短片還說，如果村里長違法簽署協議，屆時無論是「尤達大師」還是「黑武士」都「救不了你」。

文章指出，村里長不具公權力，不能代表村里簽署協議，「就算那張協議，對方說只是要對上級交差，甚至說那只是形式」。內政部提醒，雖然對方會聲稱簽了「沒事」，但「你會有事」，「請各位村里長務必小心，不要簽署任何協議，以免自己只不過去中國玩個幾天，但花費卻像是去環遊世界」。

內政部表明各村里長赴大陸簽署交流協議，將違反《兩岸人民關係條例》，最高可處50萬元罰鍰。（影片截圖）

文章呼籲，與其擅自與大陸簽署協議被罰50萬元，「不如把這50萬捐出來用在村里事務上，比如增設路燈、疏通水溝、修繕公設、增添巡守隊裝備、增加清寒獎學金名額、提高急難救助金」，甚至可多種幾棵大樹，「不但綠化環境，也讓地方的小朋友認知到社區也有大樹，不然他們寫作文缺樹時，都只能找阿公家那棵不存在的大榕樹上場救援。」

自製短片則以輕鬆的形式稱擅自簽署協議將被開罰50萬元，「50萬可以去東南亞玩5個月，可以去日韓玩50天，可以去歐美玩5周」，「（擅自簽署協議）也可以去中國玩5天」，「玩到灰頭土臉，然後家人看到你的花費，還以為你是去環遊世界」。

短片指「不要『不小心』被招待去大陸爽玩，然後又『不小心』開口唱統戰歌、吃統戰宴，最後又『不小心』順手把交流協議簽完」，「這樣內政部也會一個『不小心』給你一張50萬的罰鍰」。（影片截圖）

短片更指，「不要『不小心』被招待去大陸爽玩，然後又『不小心』開口唱統戰歌、吃統戰宴，最後又『不小心』順手把交流協議簽完」，「這樣內政部也會一個『不小心』給你一張50萬的罰鍰」，「要知道，村里長你就算有影響力、親和力、超能力、還是原力，但依然不具公權力」，「原力或許與你同在，但公權力不與你同在」，如果簽署協議，「無論尤達大師還是黑武士都救不了你」。

（綜合報道）