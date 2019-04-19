【武統？】北京模型賽作品「台北不設防」　模擬解放軍坦克入城

中國國際模型博覽會19日於北京開幕，附屬活動「第四屆北京模型交流賽」同日舉行，其中一組主題為「台北不設防」模型，驚現解放軍坦克壓境台北的景象，引起兩岸網民對「武統台灣」的討論。

模型相片顯示，高掛五星紅旗的解放軍坦克正輾過街道。（「世界特種部隊與軍武資料庫」Fb）

據悉，這項作品的作者為陳澍，作品場景為台北市，2輛掛著五星紅旗的解放軍裝甲戰鬥車輛行駛在街道上，路旁還有一台擋風玻璃出現彈孔的台軍悍馬車，解放軍也和路人攀談，地上還有散落四處的政治傳單。建築物頂樓還有用三角窗架起的蔡英文「2020民主建國、點亮台灣」大型競選看板。

模型玩家、軍事迷找出模型「破綻」

有台灣模型玩家對於其創意給予肯定，但也引發激烈論戰。專業模型玩家批評「細節處理不及格」，例如路標上標示的「台六線」在苗栗不在台北，路標左上方的「東」字用了簡體字，士林十全排骨老店不會開在永康牛肉麵隔壁，台軍悍馬車上不會出現M60機槍，7-11如果鐵門拉下來代表歇業、招牌就會卸載。

有軍事迷也指出，戰車內的士兵坐在車頂或是探出頭來，只會被狙擊手一槍斃命。「一枚火箭彈就可以讓步兵戰車的士兵先去見上帝，打引擎油箱就能讓戰車變廢鐵。」

模型作者稱，作品是為了表達愛國之情，希望兩岸早日統一。（微博）

「台北不設防」掀起兩岸網民熱議：提醒六四？

對於這組模型的主題，陳澍稱，該模型是他為今年中華人民共和國建國70周年的獻禮，表達愛國之情。「中國今天如此強大，但還未完成國家統一，自己作為炎黃子孫，製作這一模型是希望國家能夠早日統一。」

微博上也有大陸網民對這一模型的照片發發表評論，有人表示「期待祖國統一」，也有人說「這是赤裸裸挑逗台灣的玻璃心」。台灣網民則大多表示不滿，直言作品令人感到非常不舒服，紛稱「打恐嚇牌」、「這位模型製作家可能是要提醒台灣人多多提防吧」、「看到如此認真的宣傳看板，我懷疑這是反串」，甚至有網民更借題發揮，「這作品是想提醒大家今年六四30周年是吧」。

對於這組模型如今在台灣引發關注，陳澍表示，他對模型在網上引起大量關注比較意外，也擔心台灣綠營人士借模型對大陸做出不利的事，「這不是我的本意」。他透露，為模型起名為「台北不設防」，其中「不設防」表達的含義也是出於對和平的期盼。

（綜合報道）