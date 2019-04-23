【2020台灣大選】韓國瑜拒「現行初選」　國民黨或改「民調徵召」

高雄市長韓國瑜周二（23日）就是否參加2020年台灣總統大選國民黨內初選發聲明，表明「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，同時批評「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民愈來愈遙遠了」。 國民黨發言人歐陽龍回應指，黨中央「無庸置疑」會舉辦初選，韓國瑜是熱門人選，故會「徵召初選」，具體辦法將稍後公布。

歐陽龍表示，黨主席吳敦義會再與韓國瑜會面，希望採取「徵召初選」的方式，至於技術上的問題，會再與其他參選人商談後再對外公布。歐陽龍又承認，以「徵召初選」就可令韓國瑜並非主動參選，可算是為其解決當前困局的一種方式。

韓國瑜表明「無法參加現行制度的初選」。（資料圖片）

至於對韓國瑜的批評，歐陽龍解釋任何人只要有資格，都可以參加初選，無人可以左右或控制，「這跟郭台銘要來參選毫無關係，也不需要密室協商」。國民黨隨後亦發聲明，指初選辦法將由中常會充分討論決議後實施，盼望韓國瑜能參選。

另一方面，台媒報道韓國瑜所面對的困局是願意參選，但要顧及高雄市民感受。故國民黨在考量韓國瑜個人立場及讓其它有意參選人信服下，將於周三（24日）的中常會上提案，改為採取「民調徵召」，將韓國瑜納入民調，最終以此方式讓其勝出初選。

（綜合報道）