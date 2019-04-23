消防員寢室交歡遭偷拍　男隊長降職、女隊長崩潰　偷怕者逍遙法外

台灣新北市消防局某外勤分隊2月傳出女隊員與男性分隊長在主管寢室發生性行為，不料被替代役（台灣服役方式之一，服役者不具軍人身分，會被派往政府部門工作）男看見，事後竟拿偷拍影片要脅女隊員和他發生關係並交往，令女方精神崩潰意圖輕生住院。消防局得知後主動介入調查，男女隊員記過、分隊長調離主管職務，役男矢口否認並已退伍。

新北市消防局某外勤分隊2月傳出女隊員與男性分隊長在主管寢室發生性行為。（聯合新聞網）

新北市消防局表示，4月10日掌握相關訊息後，隨即由督察室及轄區大隊約談雙方當事人，男女隊員均坦承有在主管室做出踰矩行為，雖男女雙方均未婚，但因在工作廳舍發生如此行為確實不當，因此男方改調非主管職。

女方因情緒不穩住院治療，未來將先輔導，視身心復原情況再作適當職務調整。此外，2人均依消防專業人員獎懲標準，分隊長記過2次、女隊員記過1次。

至於涉嫌偷拍又拿影片威脅女隊員的替代役男，經約談，他全盤否認指控，加上分隊長和女隊員皆不願提告，因此消防局無從追究，該名役男已於4月中旬退伍。

新北市消防局強調，機關內不得發生任何逾越道德規範行為，此案已對當事人嚴厲懲處，同時也呼籲各界不得於網路社群任意渲染言論或散播不實影片，以免觸犯刑事、民事責任。

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