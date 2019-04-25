台媒疑受大陸資金補助　蔡英文下令調查：社會很關切兩者利益衝突

《中國時報》、《中天電視》、《中時電子報》等台媒所屬的「旺旺中時媒體集團」，日前被指收受大陸政府的補助金，自2006年起計算，至少達到167億新台幣（約43億港元）。 台灣總統蔡英文昨日（24日）回應事件。她稱社會很關切企業，尤其是傳媒在大陸和台灣的利益發生衝突時會怎樣處理，目前已委託相關單位了解調查，之後會盡快對社會說明。

《中國時報》、《中天電視》、《中時電子報》等台媒所屬的「旺旺中時媒體集團」，日前被指收受大陸政府的補助金，自2006年起計算，至少達到167億新台幣（約43億港元）。（資料圖片）

蔡英文昨日接受傳媒訪問時表示，如果有企業集團，尤其是媒體集團在中國大陸和台灣也有利益，當兩個利益有衝突的時候，社會很關切它要怎麼樣來處理，「或者是當他的利益跟國家利益有衝突的時候，他們要怎麼樣面對。」

蔡英文又說，在很多民主國家也都發生過這樣的事情，也都有相對應的處理，所以她已經請國安單位跟相關的部會能夠進行了解，了解調查之後會盡快對社會說明，「希望我們整個國家安全上，能夠有所保障。」

早前有傳媒報道指，翻查中國旺旺控股公司年報顯示，大陸政府11年來對其補助167億新台幣（約43億港元），列入「其他收入」一項，並說明為「政府補助金指從各政府機構收到的補貼收入，作為給予本集團在中國若干附屬公司的獎勵。」

旺旺方面回應時則表示，「中國旺旺」是香港上市公司，與「旺旺中時媒體集團」之股東結構不同，並非同一間公司；又反問「天底下還有收黑錢的企業還敢公布於財報？」，稱集團一切清清白白、問心無愧，將保留採取法律行動的權利。