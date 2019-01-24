旺旺集團董事長蔡衍明：九二共識就是「兩岸一家人」共識

台灣旺旺集團23日（周三）舉行迎春聯歡會，董事長蔡衍明致詞時表示「九二共識」就是「兩岸一家人共識」，要以身為中國人為榮，大聲喊出「兩岸一家親，我們都是中國人，快樂過生活、賺大錢」。 蔡衍明又期待2019年兩岸要加強溝通，累積互信，「兩岸中國人大團結」。

蔡衍明表示，希望2019年兩岸人民之間要想辦法來加強溝通，互相更進一步累積對彼此的信任感，也期望旺旺中時媒體集團能持續在此方面發揮影響力。

蔡衍明表示，「九二共識」就是「一家人的共識」，兩岸都是自己人，應該要彼此相挺。（《中時電子報》）

蔡衍明表示，「九二共識」說穿了就是「一家人的共識」，兩岸都是自己人，應該要彼此相挺；台灣若反對「九二共識」，就是認為台灣跟大陸不是自己人。「九二共識就是我們是自己人、都是同一國的，所以更要相挺」。

蔡衍明也呼籲認同「兩岸一家親」，並以「身為中國人為榮」；「甚至只要把家裏的神主牌拿出來看，也都是寫著我是中國人」。他表示，應該學高雄市長韓國瑜競選時的口號，「貨出去、人進來、高雄發大財」，大聲說出「兩岸一家親，我們都是中國人，我們就快樂過生活、賺大錢」。

根據資料，旺旺集團跨足媒體、保險、醫療、餐飲、農業、房地產等產業。旺旺中時媒體集團是台灣最大的媒體集團之一，旗下擁有《中國時報》、《工商時報》、《旺報》、《時報周刊》等報刊，以及中天電視台、中國電視公司等電子媒體。

（《中國時報》）