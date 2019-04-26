郭台銘要「後宮別干政」　馬英九：周美青是我心中最軟一塊

鴻海董事長郭台銘昨（25日）受訪表示，他一直秉持「軍國大事，後宮不要干政」理念，卻引發對女權不重視質疑。 對此，台灣行政院長蘇貞昌今天就表示，郭台銘比較勇敢，「我不敢稱太太是後宮」。 而台灣前總統馬英九今天上午出席活動時則稱，自己在家是「少數民族」，「對太太非常非常尊重」，稱妻子周美青是他「心中最軟的一塊」。

蘇貞昌說，「我不敢稱太太是後宮」。（聯合新聞網）

郭台銘此前透露，太太心疼他，也心疼小孩沒隱私，太太已離家出走，「已經一週沒見面了」，但「軍國大事，後宮不要干政」。

馬英九上午出席「國際蘭馨交流協會中華民國總會2019台灣專區年會」，致詞時除強調他從1990年代參與增修條文草擬時納入保障婦女條款至今，從政過程對婦女權益都非常重視。

馬英九開玩笑說，今天會議主席強調他重視婦女權益，但其實他是「非這樣不可」，因為小時候他家有8個人，除自己與已故父親馬鶴凌外，其他都是女人；結婚後一家4口還是只有他一個是男人，從小在家就是「少數民族」，所以對婦女特別尊重。

馬英九還自嘲，在家裏他「對太太非常非常尊重」，還引蔡英文總統明言「謙卑、謙卑再謙卑」自況，強調周美青「是我心中最軟的一塊，如果要偏心，一定偏她，不會偏別人」，所以愛屋及烏，他在任時也對全國婦女都非常尊重，儘可能推動保障、尊重婦女，實踐婦女理想法律。

今天亦有媒體詢問台灣行政院長蘇貞昌對於郭台銘「后宮干政」說法的意見，蘇貞昌表示，郭台銘比較勇敢，「我不敢稱太太是後宮」。

（聯合新聞網）