【2020台灣大選】郭台銘：國民黨可打造方便韓國瑜的初選規則

高雄市長韓國瑜會否參加2020年大選引起外界關注，他今日（23日）發表聲明，表示願意負起責任，認為「只有改變台灣才能改變高雄」，但沒有辦法參加現行制度的國民黨黨內總統初選。 已宣布參加初選的鴻海董事長郭台銘今日在Facebook呼籲國民黨中央儘速全面公平、公正、公開決定初選規則，黨中央大可將韓國瑜所表達的意願納入考量，為韓國瑜打造方便參加初選的前提或規則。

韓國瑜23日對參選總統一事作出聲明，稱他願意負起責任，認為「只有改變台灣才能改變高雄」。（直播截圖）

據早前報道，韓國瑜的聲明表示，長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠，台灣的政治改革已經刻不容緩。郭台銘稱對此非常認同，因為國民黨中央至今連一個最簡單的初選規則，都還千變萬化不能確定，這對他一個一輩子辦實業、做實事的政治素人來說，實在難以想像。

郭台銘呼籲國民黨中央在初選制度上開大門、走大路，儘速全面公平、公正、公開決定初選規則。他認為黨中央大可將韓國瑜所表達的意願納入考量，為韓國瑜打造方便參加初選的前提或規則。

郭台銘又指，國民黨黨內總統初選是要讓選民對比目前胡作非為的民進黨，因此「我們要的不只是國民黨的民主勝利，我們要的更是中華民國的民主勝利」。

郭台銘呼籲所有黨內有意願、有聲望且有能力的人都能一起進到民主初選制度中來進行公平且良性的競爭，最後無論是誰出線，只要是公平、公正、公開民主程序產生的黨提名人，都必然能團結全黨重回執政。

（綜合報道）