太太曾馨瑩「離家出走」返台　郭台銘fb道歉：希望她能支持我

鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨內總統初選，他昨天（25日）向媒體透露，妻子曾馨瑩為此離家出走，更提到「後宮不得干政」等言論引發爭議。 今天下午郭太曾馨瑩從大阪返台，她表示只是想要一個人靜一靜而已，至於是否會和郭台銘再商量選總統一事，她委婉地表示「等之後再說吧！」。

出外散心的郭台銘夫人曾馨瑩（圖）今天下午從大阪返台。（聯合新聞）

鴻海董事長郭台銘25日爆料稱，老婆已經離家出走一星期，他必須下班早點回家當奶爸。

據聯合新聞報道，郭太曾馨瑩今天下午由大阪搭機返抵桃園機場，她對媒體表示，只是出去透透氣而已；對於媒體詢問，郭董當奶爸，能體會辛苦的心情，曾馨瑩先「嗯」了好一下才說，父母永遠都有父母不一樣的JOB，讓他體會一下也是好事。

至於是否會和郭台銘再商量選總統一事，她邊說邊鞠躬表示，「等之後再說吧！」。

太太曾馨瑩「離家出走」返台，郭台銘fb道歉：我心裡也很不好過。（截圖）

至於郭台銘今天上午在新竹受訪表示，太太今天就會回來，話鋒一轉提到當奶爸不容易，這幾天早起帶孩子上課，才知道母親的辛苦，下午他還在臉書上解釋並藉此向太太道歉，直言「我心裡也很不好過」。

郭台銘在臉書提到，這幾天太太不在，讓他徹底體會太太為家庭付出的辛勞，「馨瑩用離家散心來『抗議』我的決定，我應該要好好跟她溝通」，接著提到昨天所說的「後宮不得干政」害曾馨瑩被誤會，「我心裡也很不好過」。他強調，「我會和她解釋我的想法，希望她能支持我」。