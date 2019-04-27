台灣反核遊行　蔡英文賴清德出席　柯文哲：不能用愛發電

台灣的全國廢核行動平台今天（27日）舉辦「告別核電，風光明媚」反核大遊行，民進黨由黨主席卓榮泰擔任大隊總領隊，台灣總統蔡英文、前行政院長賴清德將出席。 台北市長柯文哲並未出席活動，當問及能源問題，他表示，台灣的問題不是核能，而是核能蓋在都市旁邊，台灣不能只用愛發電。

參與遊行的民眾。（網絡圖片）

據稱，蔡英文將會從台北賓館加入第一大隊「公民大隊」，並且基於維安考量，只會走一小段；賴清德則將參與民進黨公職組成的第二大隊「政黨大隊」，並且走完全程。因此蔡、賴同場不同隊。

對於民進黨積極參與遊行，有民眾表示支持；不過，也有人指民進黨就是執政黨，「遊行給誰看？」

無黨籍的台北市長柯文哲並未安排出席該活動，柯今被問及此事，他說昨天請帖才送進來，他行程都排好了，「你要送也要有點誠意，早點送進來」。

被問到是否支持反核遊行，柯文哲強調，台灣能源政策跟產業政策是一體兩面，只有考慮一邊是不對的。柯文哲表示，終究我們也不能只用愛發電，所以，能源要講清楚，在台灣的問題不是核能，而是核能蓋在都市旁邊，這才是問題。

2014年，台灣曾有過聲勢浩大的「反核大遊行」，當時民進黨亦積極參與，此後第四核電廠(「核四」)封存。蔡英文當選後，蔡政府表示，台灣將在2025年實現「非核家園」。不過，2018年，因電力持續吃緊，台「原能會」當年3月又拍板決定要重啟第二核電廠(「核二」)2 號機，因此被人批評立場反复，背棄承諾。

（綜合報道）