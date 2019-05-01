韓國瑜夫人遭誣指戴值數百萬祖母綠　意外讓同款空氣淨化器爆紅

高雄市長韓國瑜近日話題不斷，他上月29日（周一）自爆近期有朋友傳了一張太太李佳芬佩戴名貴寶石「祖母綠」的照片給他看，指李佳芬擔任市長夫人後身上珠光寶氣，那個祖母綠起碼價值幾百萬元新台幣。 韓國瑜稱他看了照片後大笑三聲，又指那是隨身空氣淨化器。新聞傳出後意外令這款空氣淨化器爆紅，電商平台上即有不少售賣同款隨身空氣淨化器的賣家以此為噱頭，紛紛以「李佳芬同款」等為賣點促進銷情。

韓國瑜29日又表示，這段時間對他的抹黑已經到了誇張的程度，當抹黑已經波及到自己家人身上時，他就必須採取保護自己跟家人的方法，「所以從現在開始，我必須採取法律上的動作，來保護自己的名譽和家人。」

李佳芬被指佩戴名貴寶石「祖母綠」，實為隨身空氣淨化器。（網絡圖片）

有韓粉嘲諷說：「拜託一下，你是眼瞎了嗎？祖母綠跟隨身空氣過濾器都分不出來？反正現在只要跟韓國瑜有關，都要抹黑就是了？」也有韓粉反擊稱：「袓母綠，蝦皮有售，注意比價啊！」

不過意想不到的時，這則新聞傳出後，電商平台上即有不少售賣同款隨身空氣淨化器的賣家以此為噱頭促銷。在台灣人常用的蝦皮賣場上，一些賣家在標題上以「李佳芬同款」、「市長夫人爆紅同款」、「假祖母綠」、「韓粉」、「黑韓」等字眼作為宣傳，還附上李佳芬佩戴空氣淨化器的新聞照片。

一名賣家更十分俏皮的寫道：「原價破一百五十萬的假祖母綠，現在只要兩千有找，無論是擁韓、黑韓、背後發射等等通通很好用，走過路過千萬不要錯過。」

（綜合報道）