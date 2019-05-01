【2020大選】談台灣未來展望　韓國瑜：放眼世界征服宇宙

高雄市長韓國瑜在昨日（30）參加台灣前總統馬英九主辦的「突破困境、迎接挑戰」圓桌論壇。在談及台灣未來展望時，他認為必須要「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，惹起激烈討論。

高雄市長韓國瑜昨日（30）參加台灣前總統馬英九主辦的「突破困境、迎接挑戰」圓桌論壇，表示台灣未來要放眼世界征服宇宙。（中央社）

韓國瑜會上表示，自己最擔憂的是教育問題，未來應要「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，應該將所有的「圍牆」都拆除，創造出更多的機會與可能性，「全部都要通，處處才可能有機會。」

韓國瑜從競選高雄市長時，就頻頻發表諸如「高雄發大財」等口號，在台灣往往引起熱烈討論。不過據了解，這次的16字口號其實是韓國瑜在雲林縣創設的「維多利亞雙語學校」的校訓，他曾在該校畢業典禮時向學生提及。此外，他於去年12月到高雄科技大學演說時，也發表過相同言論。

柯文哲：他剛看了哪一本漫畫？

針對「征服宇宙」的言論，六四學運領袖王丹透過Facebook表示，韓國瑜「說大話」和「吹牛皮」的功夫，真的已經到達「宇宙級」；他又諷刺道，韓國瑜選台灣總統「太委屈了」，應當去選聯合國秘書長，「可以組黨了，黨名就叫宇宙黨。」

另一方面，台北市長柯文哲被傳媒問到對韓國瑜言論的看法時，柯文哲問：「他是剛看了哪一本漫畫才這樣？」隨後哈哈大笑。