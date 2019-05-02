【2020台灣大選】郭台銘入白宮晤特朗普：保證威州投資計劃未生變

當地時間5月1日，鴻海董事長郭台銘在白宮與美國總統特朗普會面，討論鴻海在威斯康辛州興建液晶顯示器（LCD）工廠事宜。 據台媒報道，郭台銘向特朗普保證威斯康辛州投資計劃沒有生變，他期望廠區明年5月時能有部分投產，並邀請特朗普屆時親往見證，他指特朗普立即答應。

鴻海董事長郭台銘向媒體展示特朗普親筆簽名的杯墊， 以及簽名筆。（中央社）

據早前報道，郭台銘與特朗普也討論到2020台灣大選事宜，他強調若成為中華民國總統，他要做個「和平製造者」，不做「麻煩製造者」。台海和平最符合美國利益，他會力求和平穩定，發展經濟。郭台銘又表示，會站在台灣的立場，將台灣產業、製造業帶到美國，將台美經貿關係放在第一位，強化台美經濟關係。

郭台銘強調特朗普並未表達支持與否立場，美方不會干涉他國選舉，他也不需要特朗普的建議，特朗普只是以朋友身分為他加油。

郭台銘於當地時間5月1日傍晚5點多進入白宮。（《聯合報》）

去年6月，鴻海集團在美國威斯康辛州廠房項目舉行動土儀式，美國總統特朗普和鴻海集團董事長郭台銘出席活動。（視覺中國）

郭：威州投資計劃沒有生變

在威斯康辛州投資計劃方面，郭台銘表示他向特朗普詳述投資計劃的進度，並保證投資計劃沒有生變。他說自己要「轉換跑道」，很快就不再負責鴻海的事務，各地事業都在交接中，這趟來也是要清楚說明。

郭台銘指出，威州當地氣候嚴寒，去年10月之後就因為天氣過冷，只好暫緩廠房興建，上個月氣候回暖後，興土作業已經重新啟動；此外，因為威州興建的是10.5代液晶顯示器工廠，採用8K技術，技術職工也需要時間培訓。

郭台銘指在美國設廠有其必要，也能增加美國就業機會，促進台美經貿、科技往來。他期望威州廠區今年年底前能完成第一階段廠房興建，明年5月能有部分投產。他也當面親邀特朗普屆時前往廠區親眼見證，他指特朗普馬上答應。

（中央社）