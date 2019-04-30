郭台銘：盼帶領台灣農民結合AI進軍美國　優秀農民發大財

台灣前總統馬英九的基金會今天舉行「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，馬英九、鴻海董事長郭台銘、國民黨主席吳敦義上午一同出席。馬英九開幕致詞表示，蔡英文日前稱「台灣經濟是近10年來最好」，是她自我感覺良好，但人民感覺不好。 鴻海董事長郭台銘隨後以「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為題發表演講，強調在貿易戰壓力下，中國市場會有「驚天動地的開放」，問題是台灣的位置在哪裏。 郭台銘說，未來經濟的核心在科技整合的競爭力，他期盼帶領台灣農民結合AI進軍美國，讓優秀農民發大財。

馬英九在開幕致詞時表示，呼籲台灣洽簽自貿協定，並創設自貿區，協助產業轉型升級。（中央社）

馬英九基金會舉行會議，邀集國民黨政治人物和專家學者探討台灣經濟前景，吳敦義上午亦到場聆聽。馬英九發表開幕致辭後，由郭台銘進行專題演講。下午馬英九還將主持「圓桌論壇」，邀請國民黨立委、資深傳媒人等分享看法，郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫將參與對談。

馬英九在開幕致辭時表示，這場會議要試圖補救過去3年經濟困境，尋找振衰起弊、撥亂反正的策略，呼籲台灣洽簽自貿協定，並創設自貿區，協助產業轉型升級。他又指，在自己執政8年期間，被罵「親中賣台」的次數是全台灣最多，但在蔡英文領導下，台灣對大陸出口依存度不減反增，反問蔡英文「算不算親中賣台呢？」

郭台銘與AI機械人現場互動。（中央社）

郭台銘：帶領農民拚AI 讓年輕人站起來

郭台銘在隨後發表的主題演講中表示，中美貿易的劇變將帶給人類文明另一次突破和挑戰，影響空前且巨大，台灣要發揮優勢創造三贏，「讓台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」。

郭台銘說，台灣要拚的是科技、AI，未來科技發展「沒有G20只有G2」，意即美國、中國大陸各自訂立規格標準競爭，「未來的世界將是One world、Two systems」。要解決貿易戰的根源問題，應當幫助美國中西部的州發展新產業，在當地做傳統產業、科技農業的投資，他希望有機會帶台灣的優秀農民們，結合他最熟悉的AI一起進軍美國，實現「優秀農民發大財」。

郭台銘最後強調，他是一個經濟人，沒有政治權力的慾望，「但是現在政府卻讓年輕人坐以待斃，所以我看不下去了」。他表示，自己只有「想讓中華民國好的慾望」和「想讓下一代年輕人站起來的慾望」，希望為年輕人做些事情。

（三立／中央社／聯合報）