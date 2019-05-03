傳台灣駐大阪代表官邸成凶宅　樓價4億日元跌至1億　台外交部否認

台媒報道，台灣駐大阪代表處處長官邸自去年發生處長蘇啟誠自縊事件後，至今一直閒置，即使新任處長上任亦不搬進官邸，另覓旅館居住。因此，外交部有意將官邸出售，但經業者估價後，樓價由市值4億日元（約2800萬港元）暴跌至6千萬日元（約420萬港元）至1億日元（約700萬港元）。 不過，台灣外交部否認事件，並呼籲傳媒「勿再錯誤引述或報導」。

據了解，台駐大阪代表官邸位於大阪府豐中市的豪宅區，離大阪市中心約15公里，附近都是獨棟大型別墅。（Google map）

據台媒《鏡周刊》報道，自蘇啟誠自縊後，台駐大阪代表官邸成為凶宅，後續接任的代表到任後，以官舍修繕為由至今住旅館。台灣外交部有意將閒置已久的官邸出售，已委請日本地產業者估價。

據了解，台駐大阪代表官邸位於大阪府豐中市的豪宅區，離大阪市中心約15公里，附近都是獨棟大型別墅。台灣在1990年代花費4億餘日幣購地及興建，是一棟二層樓高的建築。

報道指，日本地產業者估價後，考量屋內曾有人非自然死亡，是所謂的凶宅，加上建物已有近30年屋齡，價格大概只有6千萬至1億日元，僅相當於原價兩成左右，因此在日本僑界引發「賤賣國產」熱議。

蘇啟誠在大阪風災期間自縊。（資料圖片）

台外交部稱並非事實 籲媒體自重

不過，台灣外交部否認事件，稱並無對外求售駐大阪辦事處館長職務宿舍，「賤賣國產」一事並非事實；又呼籲媒體自重，勿再錯誤引述或報導。

台灣外交部又指，駐大阪辦事處館長職務宿舍係於1990年8月1日自購自建，曾因阪神大地震造成結構歪斜，又於2018年6月遭於大阪強震及燕子強烈颱風，造成宿舍1樓傾斜受損，有必要修繕補強，基於維護管理境外國有財產職責，已要求駐處就職務宿舍屋況進行評估，並就後續處理方式研擬相關可行方案，以期確保最大價值及兼顧館長職務宿舍的安全性。