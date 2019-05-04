【2020大選】吳敦義：總統初選韓國瑜也要登記、繳費、參加政見會

國民黨主席吳敦義今日（4日）就黨內總統初選規劃表示，一定要有政見發表會，但互相提問的辯論則不在規劃之內；且不管是主動還是被動納入，只要參加初選就一定要繳交作業費跟登記。 換言之，即使韓國瑜是被動納入初選，也需要登記，同時需付出約500萬新台幣（約130萬港元）的費用。

即使韓國瑜是被動納入國民黨總統初選，也會被要求參加政見發表會、接受觀眾提問，同時要登記並繳交初選作業費。（資料圖片）

綜合台媒報道，吳敦義今日（4日）下午出席五四運動一百周年紀念會，會前接受傳媒訪問。針對國民黨初選是否要舉行辯論，吳敦義表示，一定要有政見發表會，但是互相提問的辯論則不在規劃之內。

對於國民黨是否會要求「被動參加初選」的參選人參加政見發表會，吳敦義表示，沒有參加的話，觀眾也會覺得奇怪。且在政見發表會中，若多數參選人認為應該有觀眾發問，參選人當然也要回答，不能說被動參與初選的參選人就可以不回答。

有指國民黨中央的初選作業費計劃定在500萬新台幣。吳敦義稱，不管是主動、被動納入，只要參加初選，一定要繳同樣的作業費，同時也要登記，「沒有一個人可以不登記、不繳錢還可以參加初選，這樣其他人就會有不平之鳴。這總有一個基本的規矩，應該得到大家的尊重肯定。」

「韓粉」可代為繳交作業費

換言之，即使韓國瑜是被動納入國民黨總統初選，也會被要求參加政見發表會、接受觀眾提問，同時要登記並繳交初選作業費。不過，吳敦義又說道，只要有委託書，「韓粉」也可以代韓國瑜繳交作業費。

而在初選辦法上，吳敦義表示，國民黨中常會多數人傾向全民調處理，但如果過半有意參與的初選者都主張加上黨員投票，那可以再一起商量，「反正黨的初選規劃，不一定能完全得到每一位參與初選的人完全同意或者完全不同意，一定會有一些商量的。」