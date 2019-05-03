【2020台灣大選】最新民調：綠白無人能贏韓國瑜　郭台銘勝算低

台灣制憲基金會在周五（3日）發布「2020總統大選仿初選評估民意調查」，顯示若國民黨派出高雄市長韓國瑜參選，不論是尋求連任的總統蔡英文、有意參選的行政院前院長賴清德及參選意向未明的台北市長柯文哲，都非其對手。

這份民調是由台灣獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會委託趨勢民調公司，在4月25日至4月26日18點30分至22點之間，以分層比率隨機抽樣法進行調查。

結果顯示，如果參選人是韓國瑜、蔡英文及柯文哲，韓國瑜的支持度是35.4%，蔡英文及柯文哲則分別是28%及23.4%；如果參選人是韓國瑜、賴清德、柯文哲，韓國瑜的支持度是34%，賴清德及柯文哲則分別是30.5%及23.7%。

但如果是由鴻海董事長郭台銘參選，對上蔡英文及柯文哲，支持度就會變成柯文哲以28.8%獲勝，其次是蔡英文的27.6%，最後才是郭台銘的25.7%；如果是郭台銘、賴清德、柯文哲競爭，則賴清德以支持度30.9%獲勝，其次是柯文哲的27.5%，郭台銘仍然位列榜尾，只有23.1%。

民調顯示，如果派出郭台銘參選，國民黨不論對手是誰都會落敗。（聯合新聞網）

民調同時亦有就民進黨及國民黨各自黨內候選人的支持度作調查。民進黨方面，賴清德的支持度較高，有47.3%支持，蔡英文只有32%。至於國民黨方面，韓國瑜大幅領先，支持度達35.1%，其次前立法院院長王金平的19.9%，郭台銘以17.3%排第三，前新北市市長朱立倫只有14%。

此外，在針對現任總統及行政院長的滿意度調查，結果顯示有51.4%的民眾對蔡英文的表現感到不滿意，只有29.4%滿意；有40.5%的民眾對蘇貞昌的表現感到滿意，有36.7%感到不滿。

（聯合新聞網）