去年「以核養綠」公投案過關　台立法院三讀廢2025年無核化條文

台灣去年底「以核養綠」公投案過關，立法院會7日（周二）三讀修正通過《電業法》相關條文，刪除「核能發電設備應於中華民國114年（即公元2025年）以前，全部停止運轉」的條文。

去年11月台灣舉行10項公投案投票，其中「以核養綠」公投案獲通過。（中央社）

去年11月24日進行10項公投案投票，其中「以核養綠」公投案的主文為「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉』之條文？」該項公投案的同意票數為近586萬，不同意票數為401萬，最終獲通過。

立法院會7日三讀修正通過《電業法》第95條條文，刪除第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文，僅保留「政府應訂定計劃，積極推動低放射性廢棄物最終處置相關作業，以處理蘭嶼地區現所貯放之低放射性廢棄物，相關推動計劃應依據低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例訂定」。

2014年，台灣曾有過聲勢浩大的「反核大遊行」，當時民進黨亦積極參與，此後第四核電廠（「核四」）封存。蔡英文當選為總統後，蔡政府表示台灣將在2025年實現「非核家園」。不過在2018年，因電力供應持續緊張，行政院原子能委員會當年3月又拍板決定要重啟第二核電廠（「核二」）2 號機，因此被人批評立場反覆，背棄承諾。

蔡英文本年4月27日出席反核大遊行。（《聯合報》）

台灣的全國廢核行動平台4月27日舉辦「告別核電，風光明媚」反核大遊行，民進黨由黨主席卓榮泰擔任大隊總領隊，蔡英文亦有出席遊行。

（綜合報道）