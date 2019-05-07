旺角騷亂後棄保赴台　李倩怡今晚將現身台灣直播節目

2017年棄保潛逃至台灣的香港少女李倩怡，今（7日）晚將以「香港流亡者」身分「現聲」台灣基進黨直播節目。 值得注意的是，當時曾勸她返港的前銅鑼灣書店店長林榮基，也會出席此節目。

基進黨Facebook粉絲專頁刊載的公告。

基進黨是一個自稱台獨左派的政治團體，該組織最早於2012年成立。基進黨Facebook粉絲專頁5日刊載公告表示，這場直播節目名為「用錢買不到的東西—香港流亡者對台灣最沉痛的呼籲」，預定於7日晚間8時30分透過YouTube播出，由政治評論員林保華、台灣青年反共救國團理事長楊月清主持。

現年20歲的李倩怡曾在2016年農曆年間，參與「旺角騷亂」。李倩怡隨後被控兩項暴動罪和一項襲警罪，以港幣3000元交保。此案原定2017年1月17日在區域法院再聆訊，但律師自1月12日起已無法與她聯絡，香港法庭下令通緝。

此後有消息指，李倩怡已於同年1月棄保潛逃至台灣。台灣內政部移民署也證實，李倩怡於當年1月6日入境台灣，但之後未有出境紀錄，入台證已逾期。

事件發生後，網上曾出現一段宣稱是李倩怡本人宣讀的聲明。聲明表示，她潛逃台灣是因為「早就已經不再相信香港有法治」，並指控港府的起訴根本就是一場政治檢舉控告。

李倩怡在聲明中也提到，來台後拜訪過時代力量跟台灣人權組織，但他們只是「很客氣地打發我走」，後來很幸運有個「台灣獨派」團體願意相助。她並強調，流亡是要「尋找一個新自由的可能」。

毛孟靜發帖文，照片顯示林榮基離港。（毛孟靜facebook截圖）

對於李倩怡棄保潛逃來台，林榮基2017年8月初在台北接受中央社記者採訪時曾表示，若有機會，自己願意勸李倩怡回香港，「她還年輕，即便入獄，未來出獄還有大好前程」。

不過，近期香港推動「逃犯條例」修法。林榮基擔憂一旦方案落實，可能會被引渡到中國大陸受審，因此於4月底來台，計劃在台定居。

（中央社）