【逃犯條例】林榮基流亡台灣　台陸委會：已核准停留一個月

銅鑼灣書店前店長林榮基擔憂「逃犯條例」修訂，威脅其人身安全。他決定流亡到台灣，昨天（25日）已飛抵台北。 台灣陸委會發言人邱垂正今天表示，已核准林榮基在台停留一個月，若要長期居留可依法申請。

泛民立法會議員毛孟靜今（26日）就在facebook發帖文，貼出送機相片，指林流亡台灣，「離開香港他的出生地」。（毛孟靜facebook）

據媒體報道，林榮基擔憂，港府近期如火如荼修訂「逃犯條例」，一旦修訂方案落實，他可能會被引渡到內地受審。因此，他在25日搭機赴台，計劃在台定居。

泛民立法會議員毛孟靜今（26日）就在facebook發帖文，貼出送機相片，指林流亡台灣，「離開香港他的出生地」。

毛孟靜表示，林榮基流亡台灣，一個月前已經計劃，形容是「經過深思熟慮的決定」，相信短期內都不會回港。她又指，林會在台灣重操舊業開書店，並有信心台灣不會與香港訂立引渡協議。

毛孟靜發帖文，照片顯示林榮基離港。（毛孟靜facebook截圖）

台灣陸委會副主任委員邱垂正下午接受中央社記者訪問時表示，林榮基此行來台申請事由是與友人商談工作問題，政府已核准一個月在台停留時間。他表示，林榮基未來若要申請工作證或長期居留，可依照「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」提出申請，政府會依照既有機制處理。

2015年10月底，林榮基和銅鑼灣書店老闆李波等5人先後失蹤，最後確定被內地逮捕，遭指控他們在內地非法經營書籍。林榮基在內地被扣押近8個月，直到2016年6月，才在監控人員的交換條件下，獲准回港。但他並未按約定返回內地，因此內地仍然以「違法經營書籍銷售」通緝他。