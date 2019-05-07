台灣刑法修正案三讀通過：外患罪章適用陸港澳　共諜可重判死刑

綜合台媒報道，台灣立法院會今天（7日）三讀修正通過刑法部分條文，在外患罪章中增訂條文，將中國大陸、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，納入適用範圍。未來洩密給大陸，可處3年至10有期徒刑，若在戰時洩漏更可重判死刑；若未經授權私與外國做約定，損害中華民國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

刑法外患罪章適用陸港澳

報道稱，這項修法緣由，根據民進黨王定宇等人的提案說明指出，目前司法實務上，將中華人民共和國實際統治領域視為台灣的「大陸地區」，而非外患罪章相關規定的「外國」或是「敵國」，導致刑法外患罪章相關條文除第109條第1項「洩漏國防機密罪」相關法條外，於共諜案司法偵審程序形同具文，刑法保護國家法益目的幾乎被架空，國家安全產生嚴重漏洞。

王定宇表示，因為現行憲法規範的領域和現實狀態不一致下，長期以來刑法無法發揮保護國家安全的功能，以致於共諜被輕判，背叛國家的退將判刑確定後，還能領到高額退俸等畸形現象。面對大陸的武力威脅和滲透，這次修法是要保護國家安全和民主自由。

王又說，刑法自1935年制定以來，外患罪章的條文84年來未修正過；三通過的第115-1條文，明訂陸、港、澳、境外敵對勢力適用外患罪章，是有效地將共諜納入的方法，這樣比用敵人定義更簡單、清楚，這是數十年來難得的一步，將共諜列人外患罪章，等同「敵國」。

台立法院會7日三讀通過「刑法」部分條文修正案，明訂中國大陸、香港、澳門、境外敵對勢力適用外患罪章，刑法將可處理共諜問題。（自由時報）

修正刑法第113條

王定宇說，因現行兩岸人民關係條例，針對未經政府授權和大陸簽訂協議者，罰責只處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰；其情節嚴重或再為相同、類似之違反行為者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金，這和刑法第113條無期徒刑或7年以上以有期徒刑相較，實在過輕。所以這次也同時修正刑法第113條。

經表決後，今天三讀通過的刑法第113條修正條文為，「應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金；足以生損害於中華民國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。」

（中央社、自由時報、三立新聞）