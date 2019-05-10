【九合一選舉】台北市長選舉無效案　丁守中敗訴

台灣九合一選舉後，柯文哲當選台北市長。另一位候選人丁守中則提起選舉無效訴訟，台北地院今天（10日）判其敗訴。 丁守中說，感到遺憾，選舉無效相關法律條文應作廢，待收到判決書後，與律師研究是否提起上訴。

丁守中支持者在法院高喊「選舉不公、司法不公」等口號。（聯合新聞網）

去年台灣九合一大選，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲。丁守中提起選舉無效訴訟，控告中央選舉委員會、台北市選舉委員會，台北地方法院今天判決「原告之訴駁回」，全案可上訴。

丁守中聆判後受訪表示，法院應該是民主法治、公平正義的守護者，但是台北地院今天的判決，他覺得嚴重扭曲民主選舉制度的公平，也使司法公信力嚴重受損。以他們蒐集到這麼多的相關證據，足以證明中選會、台北市選委會有太多違法缺失及錯誤。

丁守中說，選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票，這是荒謬的選舉，還能夠被法院認證是有效選舉的話，他認為有關於選舉無效的相關法律條文，都可以全部作廢。

國民黨台北市黨部：選舉史上的悲哀

對於訴訟結果，丁守中表示，感到非常遺憾，在收到判決書之後，就判決主文及理由，會與律師團研究，再決定是否提起上訴。

國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹則表示，2018年11月24日是中華民國選舉史上的悲哀，並稱司法未能還給候選人公平正義。

對於丁守中敗訴，台北市長柯文哲稱，他的感想是「嗯，知道了，繼續工作。」面對媒體追問，柯文哲說：「緊張什麼，這個二審制，一審都沒有意義啦!」

據了解，二審需一審結果出爐的20天內決定是否上訴、還要再經過6個月的審判時間，「這樣算，一定會拖到12月去了」。

（中央社、聯合新聞網）