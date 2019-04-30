【2020台灣大選】自比織田信長　柯文哲談參選：時機一到就出兵

2020台灣大選箭在弦上，台北市長柯文哲在周一（29日）播出的電視專訪中表示，對於是否投入參選，他如同日本戰國時代桶狹間之戰的武將織田信長，時機一到就「出兵」，在此之前就養足精神。 柯文哲說，如今的他是「君子守時待命」，等待天亮、下雨，等待敵人走到設定的陣地裏，就會出兵；若鬧乾旱就不出兵，不用媽祖託夢，總之就是稍安勿躁。

柯文哲說，對於2020大選，他時機一到就「出兵」，在此之前就養足精神。（資料圖片）

柯文哲指出，自己對於大選是「深呼吸、放輕鬆，繼續往前走」，這是他與眾不同之處，即「有也可以，沒有也可以，沒有說一定要怎樣」。

他重申，自己是哲學家、教授，與台灣政壇格格不入，「我不是傳統政治人物」，而選總統這件事很難，他創造一日雙塔、世大運成功等奇蹟後，許多人都要他再創造一次奇蹟，就如同有個父親傍晚帶兒子去海邊，指著夕陽說「下去、下去」，兒子就鼓掌說「爸爸，再來一次！」但選總統不是選里長，不是揮揮旗子、寫幾篇帖文就可以。

他說，日本戰國時代桶狹間之戰，織田信長詢問部屬「還有多久天亮」，部屬回應「還有兩個時辰」，織田信長因而倒頭就睡，讓他相當佩服與嚮往，作為武將是「可以打才打」，「那天如果不下雨，不見得攻得進去」，強調「時也運也命也，非我之所能也」。

柯文哲表示，與其當一個政治領導者，不如做一個文化的傳道者，認為選總統未必是改變台灣的有效方式，「坦白講，我內心非常猶豫」。

（中央社）