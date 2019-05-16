台陸委會民調：七成台灣民眾支持蔡英文「護台」

5月16日，台灣陸委會召開例行記者會，副主委兼發言人邱垂正發布一項最新民調結果，顯示台灣民眾大多數支持台灣政府的「護台」主張。

台陸委會的民調顯示，有75.8%民眾贊成台灣政府持續爭取國際社會支持台灣參與國際空間的權利。（廖士鋒攝）

據悉，本次民調包含十餘個題目，大抵是圍繞兩岸關係而開展。調查顯示，對於國家主席習近平的「一國兩制」倡議，有83.6%台灣民眾反對；而中國大陸對台統戰與滲透，受到82.2%民眾反對；89.3%民眾認為兩岸關係未來發展應由台灣2,300萬人決定。

該份調查還指出，對於蔡英文提及的「反制一國兩制指導綱領」以及「民主防護網」，分別有72.8%與75%台灣民眾支持；至於正在台灣立法院審議的「民主監督機制」，以及「反滲透、反統戰機制」等政策作為，也分別有68.1%與69.6%的民眾支持。

此外，亦有82%台灣民眾反對中國大陸近期在台灣周邊造成的軍事威脅、87.7%民眾反對大陸官方阻撓台灣參加世界衛生大會（WHA）；對於台灣政府持續爭取國際社會支持台灣參與國際空間的權利，也有75.8%民眾表達贊成。

台灣陸委會的調查結果大抵顯示，台灣民眾相當支持蔡英文政府的「護台」主張及作為，並對中國大陸數項對台政策予以否定。