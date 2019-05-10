【逃犯條例】陸委會不同意移交陳同佳　張建宗：務實態度續溝通　

政府堅持修訂《逃犯條例》之際，台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正昨（8日）強調，不會在《逃犯條例》修例的前提下與港府協商；即使修例通過， 「於台灣人被移送到內地的威脅未排除前」，台灣也不會同意移交懷疑在台灣殺害港女的陳同佳。 政務司司長張建宗今(10日)表示，會以互相尊重、務實的態度耐心與台方溝通，他稱知道台灣當局仍然想引渡疑犯，故強調會以有誠意、實事求是的態度推進，會向台灣解釋香港法律真空的情況，並向海外作更多解說工作。

於民主派和建制派明早同樣召開會議，張建宗冀議員能心平氣和、理性地討論，不希望有任何不愉快事件發生。(資料圖片/林若勤攝)

張建宗指，期望立法會《逃犯條例》修訂法案委員會能盡快展開工作，「因為呢件事有時間、逼切性要解決」，他強調政府會誠懇謙卑地聆聽意見，若有可行的方案，定會樂意探討。對於民主派和建制派明早同樣召開會議，張建宗冀議員能心平氣和、理性地討論，不希望有任何不愉快事件發生。

對於美國實施調高2000億美元中國貨關稅至25%，張建宗稱政府會有兩手準備，他表示香港會受到影響，故會與各大商會保持聯繫，助他們面對挑戰。同時張建宗指會致力擴展海外市場，如東盟等新市場，希望華盛頓的談判會有所進展。