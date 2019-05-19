【2020台灣大選】郭台銘：「雲林富台灣就富」　願助農業科技化　

宣布參加國民黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘19日（周日）表示，雲林縣是台灣糧倉，「雲林富，台灣就富」，他會研究協助雲林農業科技化，同時會參訪工業，看能否幫助台商和外商在當地設廠。

郭台銘在雲林參與地方信仰慶典盛事，他表示會研究協助雲林農業科技化。（《聯合報》）

郭台銘19日在雲林參與地方信仰慶典盛事，他接受訪問時表示，他受雲林縣長張麗善之邀參訪當地，最重要是來看看雲林的農業。

郭台銘指，雲林農業的產值是高雄市的4倍，是全台灣最大的農業縣，更是台灣的農倉、糧倉，「雲林富，台灣就富」，他希望來看看如何協助農業科技化，協助農業升級。

郭台銘又說，張麗善早前向他介紹過雲林的產業結構，張麗善希望雲林工業能轉型升級，尤其是雲林擁有全台灣最多可以提供給工業用途的土地，所以他20日（周一）會花一天的時間參訪當地工業，看有無給台商和外商設廠的地方。

FB社團「韓國瑜市長網軍後援會」坐擁近3萬韓粉，未料17日（上周五）晚間在無預警的情況下改名為「郭台銘競選總統網軍後援會」，不少韓粉懷疑有外力介入「收編」。郭台銘19日回應稱，不管是挺韓、挺郭都是國民黨的勝利、台灣的勝利，中華民國的勝利才是最重要的勝利。

（中央社）