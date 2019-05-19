【2020台灣大選】親綠營民調：韓國瑜僅領先郭台銘2個百分點

台灣親綠營機構「台灣民意基金會」今天（19日）公布最新民調結果，雖然韓國瑜支持度仍勝過黨內群雄，但僅領先居次的郭台銘2個百分點，與前新北市長朱立倫差距亦只有5.5個百分點，領先幅度相當有限。

郭台銘日前接受採訪時，緊握住美女記者的手，引發熱議。（自由時報）

台灣民意基金會的最新民調結果顯示，2020年總統大選國民黨擬參選人中，韓國瑜以23.8%支持度奪冠，郭台銘21.8%，王金平20%，朱立倫則以18.3%敬陪末座。韓國瑜僅領先郭台銘2個百分點，與王金平、朱立倫的差距亦很小。

不過，若以政黨認同進行交叉分析，國民黨認同者有45.3%支持韓國瑜，26.5%支持郭台銘，17.7%支持朱立倫，5.7%支持王金平；中性選民有26.4%支持韓國瑜，21.3%支持郭台銘，12.4%支持朱立倫，12.3%支持王金平；民進黨認同者則有35.9%支持王金平，22.9%支持朱立倫，18.7%支持郭台銘，6.3%支持韓國瑜。

從地區分布來看，韓國瑜目前在高雄市、桃園市及六都以外縣市居領先地位，郭台銘在台北市、台中市和台南市暫時領先，王金平目前在新北市領先。

高雄市長韓國瑜接受《天下雜誌》專訪，首度鬆口表示願意接受國民黨徵召，參選總統。（天下雜誌）

游盈隆：韓國瑜明星光環減弱

對於韓國瑜民調優勢減弱，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，本來韓國瑜參選總統的正當性與合理性就不足，先前民調顯示有高達64%的選民不支持他出來選總統；此外，韓國瑜近來接受議會質詢的表現及諸多爭議性言論，可能也讓他的強大明星光環迅速減弱。

游盈隆表示，如今國民黨總統初選，「神與人的對決」已經消失，沒有誰擁有特別優勢；4個主要候選人間雖仍有差距，但出現黑馬的機會很大，尤其在全民調的制度基礎上，3人各有其社會支持基礎，沒有誰穩贏或穩輸。看待即將到來的國民黨總統初選，游盈隆認為將是「八仙過海、各顯神通」，不到最後一刻不會分出勝負。

（風傳媒）