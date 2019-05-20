【Google禁華為】傳台企聯發科停向華為供晶片　財務長否認

美中貿易紛爭越演越烈，美國總統特朗普再向華為出手，禁止華為向美國企業採購，由於台灣有許多廠商為華為供應鏈，有傳晶片大廠聯發科技股份有限公司已停止接受華為新訂單。 但聯發科財務長顧大為否認有關傳聞，指對華為出貨與接單一切正常。

聯發科財務長顧大為否認向華為停止供應晶片。(網上圖片)

美國商務部本月17日把華為列入實體清單後，美國半導體廠都以接獲美國政府通知為由，停止對華為的供貨。路透社指Google已暫停向華為提供軟件及硬件產品的「非公開源碼」更新資料，這意味華為手機將不能獲取Google提供的專屬軟件更新，包括Google Play Store、Gmail、Google Map、Youtube等的App。另外彭博引述知情人士報道，多間晶片製造商包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom）告之員工，它們不會向華為供貨，直至另行通知為止。

此舉恐牽動台灣半導體產業，一旦美國阻斷華為生產，勢必也會受到衝擊。而業界一度傳出，手機晶片龍頭廠聯發科雖然依舊出貨給華為，但自5月17日後不接華為訂單。但此傳言今（20日）早遭到聯發科財務顧大為否認。他提到，至今和華為的一切出貨、接單都正常，沒有任何波動。另外在台積電亦出面證實，經評估後認為台積電可合法替華為生產晶片，目前對華為的一切供貨和接單正常，且華為與台灣半導體供應鏈關係也依舊不變。

（綜合報道）