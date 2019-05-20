【2020台灣大選】聯合報：韓國瑜民調降帶給藍營的危機與轉機

台媒《聯合報》、《美麗島電子報》、台灣民意基金會等陸續發布2020年總統大選最新民調，均顯示高雄市長韓國瑜在國民黨陣營中一枝獨秀的情況不再。 《聯合報》20日（周一）發表的評論文章指，韓國瑜民調下降同時帶給國民黨危機和轉機，危機是「沒了民調領頭羊」，轉機則是如果真有人可以取代領頭羊且有勝選可能，關鍵就在於國民黨能否隨著初選的進行與結果出爐而團結。

韓國瑜日前出席台媒中天電視台電視節目《新聞深喉嚨》時，在被主持人問到若國民黨中央五人小組上門徵詢要將其納入初選民調，韓國瑜稱他的答案會是「Yes, I do」，首次表態願意被動徵召參選。（影片截圖）

評論文章指，隨著韓國瑜對是否參與總統大選的態度暧昧，乃至後來砲打國民黨中央的「韓五點」大大失算，成了民調向下的重要轉折點；近期一連串高雄市議會面對質詢的表現又再次讓韓國瑜「失血」，可謂其來有自。

文章續指，雖然韓國瑜民調高，但相較於其他人選，卻有著更大的「才當高雄市長幾個月」的包袱與劣勢。韓國瑜之前未能一鼓作氣大方宣布參選，選擇被動的結果就是拱手把政策論述戰場讓出；如今民調已明確顯示反轉訊號，就算韓國瑜喊出「Yes, I do !」，時間點的拿捏稍屬失策。

鴻海董事長郭台銘近日批評韓國瑜上任沒甚麼建樹，卻一直喊「高雄發大財」。評論文章指，只要藍綠持續內鬥，得利的必是第三者。（資料圖片）

文章又指，比較難以判斷的是鴻海董事長郭台銘的後勢。有民調指韓郭已「易位」、戰白綠都贏；卻也有民調指郭不升反降。這多少也與郭台銘近期的幾個動作相關，下鄉、與青年對談接地氣當然有助聲勢，但嗆「發大財」引發韓郭「念力與實力」之戰卻猶如刀之兩刃。

文章質疑，郭台銘聲勢無法如剛宣布參選時快速竄起，但是否有必要出險招？顯然值得商榷。《聯合報》民調顯示停滯了一段時日的台北市長柯文哲民調增加，明白告訴大家，只要藍綠持續內鬥，得利的必是第三者。

文章最後指，對藍營來說，確實如今「沒了民調領頭羊」危機已現，悲觀來看更可能陷入某民調所呈現的韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平四人差距有限的「亂集團」；但正所謂危機就是轉機，如果真有人可以取代領頭羊且有勝選可能，那關鍵就在於藍營能否隨著初選的進行與結果出爐而團結，而不是鬧分裂讓外人看衰、漁翁得利。

（《聯合報》）