【2020台灣大選】重申「親美友中」　柯文哲：8月再談是否參選

在台灣，2020總統大選臨近，無黨籍台北市長柯文哲動向對戰局發展舉足輕重，但參選態度至今卻仍曖昧不明。據聯合新聞網報道，國民黨近日定調，7月初將展開的總統初選民調對比民調題型中，確定主動納入柯文哲，形同認定柯參選2020態勢底定。 而在柯文哲則在台媒21日播出的專訪中說，他是否參選2020總統，延至8月再說。柯文哲還說，美國給他的評語是「acceptable（可接受）」，中國給他的評語是「tolerable（可忍受）」，他並以日本戰國時代武將德川家康為例，表示德川家康是等杜鵑啼，「忍耐、稍安勿躁，杜鵑不啼就算了」。

柯文哲在專訪中重申「親美友中」的想法。（資料圖片）

柯文哲：處理兩岸關係有「補考空間」

柯文哲20日接受ET today「雲端最前線」專訪，內容在21日中午播出，他在訪談中暢談台北市政、國家治理、國際局勢以及2020總統大選相關議題。

談到國際局勢時，柯文哲表示，他給自己的美國行打了65分，而兩岸關係處理則是55分，但這樣的分數是最好，否則若在美國考了80分，雙城論壇應該就去不成上海；若在上海考了80分，「我看華盛頓也不用去」。他又坦言，不可能兩邊都考80分，「大陸給我80分，我看CIA就把我幹掉了」，他說，65分代表美國認為他是可接受的人、55分代表中國認為他是可忍受的人。

柯文哲說，「你要見人說人話，見鬼說鬼話，這時代又不像古代沒有電報，都影音直播」，而他在兩岸關係的分數雖沒有及格，但還有補考空間，50分以下連補考機會都沒有。

他又重申「親美友中」想法，認為台灣與美國價值觀接近，所以與美國同一陣營，「但是不需要讓大陸方面覺得說你在去蔣化、去中國化，你就是搞實質台獨」。不過，柯文哲也坦言，有時他也不知如何拿捏，「講到最後，還是靠自己，甚麼都靠自己」。

柯文哲（左）與蔡英文（右）近日在兩岸關係的戰略方面開戰，柯文哲批評蔡英文抱持「親美抗中」的兩岸政策有問題。（圖源：台灣總統府）

柯文哲：選不選總統再延2個月

柯文哲一直未正式表態是否投入2020總統選舉，並多次表示等到6月再問他。他當天在節目被問到相關問題時表示，「再延2個月」，意即8月再說，並再度舉德川家康能忍為例。他說，自己就像是一塊石頭，為他人所鑿，「我甚麼時候說過我要選總統？」但媒體、機構卻不斷將他列入民調中。

另外，柯文哲23日將赴日參訪，了解日本能源政策，外界解讀是為參選總統熱身，柯文哲表示，日本與台灣的能源狀況相似，所以日本發生的一切可作為台灣借鏡。而被問及是否感覺台灣人對他有恐懼或憤怒時，柯文哲說，討厭與不喜歡的大有人在，但恐懼是絕對不會，「醫生是要別人恐懼甚麼？」

（中央社）