【2020台灣大選】日媒：柯文哲準備選總統　將展開後援會活動

日媒《朝日新聞》15日（周三）刊登台北市長柯文哲專訪，柯文哲表示他準備參加明年總統大選，並會在南部高雄展開後援會活動。 他又指如果台灣實行香港式的「一國兩制」，台灣人會全部逃光。

柯文哲表示他準備參加明年總統大選，並會在南部高雄展開後援會活動。（資料圖片）

柯文哲受訪時表示，他的目的是吸納對國民黨及民進黨不滿的選民。柯文哲批評這兩大政黨時稱，以前選民除了兩大政黨外沒有其他選項，但他開拓了新的道路；台灣至今已實現3次政權輪替，都沒有讓台灣變得更好。

柯文哲又表示，他將在南部高雄展開後援會活動，準備參加總統大選。但他也說，是正在準備，不見得會付諸實際行動，要等最後朝野政黨代表參選的人選出爐後再做判斷。

熟悉日本歷史的柯文哲言談及日本戰國時代武將德川家康時說，最後奪勝者是能夠等待的人物，要能一忍再忍，等待時機成熟。

柯：實行香港式「一國兩制」 台灣人會逃光

柯文哲批評總統蔡英文是走「親美抗中」路線，認為蔡英文利用中美對立局面為個人或政黨圖利的風險很高。柯文哲說自己則是走「親美友中」路線，要和美國和中國大陸建立良好關係。

對於中國大陸推動兩岸統一的「一國兩制」主張，柯文哲表示，如果是像在香港實施的那種形式，台灣人會全部逃光。

柯文哲預定23日訪問日本，除參加在富山縣召開的台日觀光高峰論壇之外，也計劃到東京考察東京奧運相關設施，並前往福島縣、宮城縣等311大地震災區，了解重建情形。

（《朝日新聞》/中央社）