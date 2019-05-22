台軍22機22艦東部海域實彈訓練　為5年來最大海上軍演

台軍本年度的「漢光演習」將於本月27日至31日正式展開，台軍今天（22日）清晨在台灣東部海域執行戰備訓練，共出動22艘船艦、22架次戰鬥機進行實彈訓練，台媒指這是2014年以來台軍最大的海上公開操演。

去年11月剛成軍的派里級艦銘傳艦也參與此次訓練，其中S-70C反潛直升機也從甲板上出發，執行反潛任務。（中央社）

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台軍軍方指，此次演練是假想敵軍襲擊蘇澳中正軍港，另有大批空中目標飛越海峽上空，並指向台灣本島北部。蘇澳作戰中心依敵情威脅發布港區備戰，左營艦緊急出港後進行戰力保存，並航行東部與花蓮港的海上支隊會合，進行戰力整合對抗來犯的船艦。

此次演練共有「防空作戰」、「海空聯合反潛」、「反水面作戰實彈射擊」、「制空作戰實彈射擊」及「海上整補」5個方面。

在防空作戰部分，模擬敵軍的4架IDF經國號戰機攻擊花蓮港，台軍隨即出動4架F-16戰機反擊，隨後敵方的8艘光六快艇來犯，台軍4架幻象2000向敵艦進行反艦飛彈飽和攻擊。

在海空聯合反潛部分，模擬花蓮港外海疑似出現敵方潛艦，P-3C反潛機進行偵搜後偵獲敵潛艦位置，投擲煙標定位後，由宜陽艦實施反潛火箭攻擊，隨後由S-70C反潛直升機再次投放煙標後，由沱江艦率領2艘錦江艦組成水面打擊區隊，再由金江艦、湘江艦各投放2枚深水炸彈執行攻潛。

在反水面作戰實彈射擊部分，模擬海軍支隊偵獲敵軍第二突擊群快艇時，水面艦實施干擾彈、5吋及76砲、方陣快砲實彈射擊。（中央社）

在反水面作戰實彈射擊部分，模擬海軍支隊偵獲敵軍第二突擊群快艇時，水面艦實施干擾彈、5吋及76砲、方陣快砲實彈射擊。在制空作戰實彈射擊部分，模擬偵獲敵機數架，海軍支隊除了完成防空任務外，F-16戰機、幻象2000、IDF戰機分別實施響尾蛇飛彈、魔法飛彈、劍一飛彈射擊。

在海上整補部分，台軍軍方指進行這項操演時必須細心的掌握兩條比鄰艦艇的速度，必須保持專注避免碰撞，屬於高風險演練課目。

（中央社）