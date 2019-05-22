【損失達11億元】台警破盜版日本AV集團　葵司、吉高寧寧拍片道謝

台灣刑事局電信偵查大隊周三（22日）宣布破獲一個盜版日本AV集團，其涉嫌架設「AVQ成人線上影城」等跨國網站，以月租的方式收費，擁有超過萬名會員，所造成的侵權損失估計超過11億元（新台幣．下同）。 全案共有4名疑犯被捕，以違反著作權法移請台北地檢擴大偵辦，並沒收、查扣總值7000萬元的資產。 值得一提是，台灣警方破案後，日本方面不但有AV廠商派人到場致謝，更特別讓著名AV女優葵司、吉高寧寧等人拍攝感謝影片。

警方查獲超過3萬張AV光碟及13部網站主機。（自由時報）

警方表示，「AVQ成人線上影城」等網站會向會員收取月租費599元或相應「點數」，其後即可點選影片線上瀏覽。由於網頁介面是繁體字，不僅容易令未成年人上網瀏覽影響身心外，更讓台灣的網絡治理及治安維護形象受損。

警方接獲檢舉後蒐證確認，相關網站上刊載AV影片，均在日本當地受著作權保障，故聯同有200多間日本AV廠商加入的日本IPPA（Intellectual Property Promotion Association，特定非營利活動法人知的財產振興協會）在台辦公室，對網站的盜版行為提出違反著作權法重製及公開播送等告訴。

警方又提到，盜版集團除利用雲端主機架設網站，藉由網絡跨境及匿名特性，令執法單位無法追查外，又利用其自身熟悉電子商務能力，加速讓網站的曝光率提高，順利名列瀏覽流量前列，甚至引入線上線下（Online to Offline，O2O）機制，向網民提供線上預訂，線下到以合法情趣用品店掩護的門市取貨服務，估算每年不法獲利超過1000萬元。

警方正在搜證。（網上圖片）

警方在今次的行動中，共查獲超過3萬張AV影片光碟及13部網站主機，並首次針對著作權案使用財產沒收裁定機制，凍結盜版集團不法所得總值約7000萬元的動產及不動產。

（綜合報道）