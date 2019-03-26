【禁室培慾】男子掘洞鎖16歲少女作性奴　檢方指其愛睇AV心理扭曲

湖南鳳凰縣一名男子龍某和上月擄走一名16歲在校女生，用鐵鏈將對其禁錮在地下室內並實施強姦。時隔24天後，被囚禁的女生於日前被當地警方解救，疑犯龍某和亦被逮捕。

受害女生頸部被鐵鏈纏繞。（網上圖片）

根據湖南鳳凰縣檢察院的通報，疑犯龍某和年過五十仍為單身，平時靠客貨車的士拉客維持簡單生計。因長期單身形成觀看色情光碟的嗜好，心理逐漸扭曲、變態，遂產生囚禁強姦她人的犯罪動機。

實施犯罪行為前，龍某和做了精心準備。他在網上購買了鐵環、鐵鍊、電棍、人皮面具和女性假髮等作案工具，事前又在自家房屋地下挖開地洞作為囚禁場所。該地下室空氣潮濕，不見陽光，地面放置一塊木板和一個塑料馬桶，牆面嵌著鐵環，鐵環上鍊接5米長的鐵鍊，鐵鍊上扣有5把鐵鎖，其餘再無他物。

少女被禁錮地底慘淪性奴

通報稱，龍某和挖好地下室後，便伺機尋找年輕女性作為囚禁目標。上月13日，龍某和開車拉客途徑山江鎮時，見到一名年輕漂亮的女生在路邊招手搭車，於是心生歹意，以「搭順風車」為名將該女生騙上車。

開車期間，龍某和謊稱借用手機趁機拿走該女生的手機，引起對方懷疑。惟該女生試圖跳車逃走後，龍某和仍下車追趕並毆打她，隨後用鞋帶捆住其手腕、用透明膠帶封住其嘴巴，再用麻包袋將其套住綁到地下室，然後用鐵鍊子纏住其頸部並用五把鐵鎖牢牢鎖住。受害女生無力反抗，禁錮期間多次被龍某強姦。

受害女生獲救後接受心理疏導

受害女生失蹤後，其家人報警救助，當地警方時隔24天將其救出。據悉已有心理輔導師對受害人進行心理疏導工作，引導其走出陰影。目前，受害女生身體、心理均恢復良好。

當地檢察院受理該案件後，認定疑犯心機醜惡，手段卑劣，犯罪行為影響惡劣。為確保依法嚴懲和保護未成年被害人權益，已成立了專案組辦案。

（澎湃新聞）