台灣涉美機構改名「台灣美國事務委員會」

撰文：許懿安
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台灣外交部周六（25日）公布為明確反映台灣處理對美國事務代表機構的工作內涵，經與美國充分協調溝通，決定將美國在台協會（AIT）對口機構「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，象徵台美關係緊密。
台灣外交部長吳釗燮同日上午在外交部Twitter上推文表示喜歡這新名稱。
台灣外交部周六在新聞稿中表示，為明確反映台灣處理對美國事務代表機構的工作內涵，台灣外交部經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為台灣美國事務委員會（Taiwan Council for US Affairs，TCUSA）。
外交部指出，「北美事務協調委員會」名稱在當年有其特殊的時空背景，近年來政府積極爭取台灣處理對美事務代表機構的名稱更能切實反映實質業務與台美關係內涵。經過台美雙方不斷協調與共同努力，終於針對新名稱取得共識。外交部認為，今年適逢台灣關係法立法40周年，台灣處理美國事務的代表機構獲新名稱，「象徵台美關係緊密，互信良好，意義非凡」。
知情官員表示，北美事務協調委員會的更名仍須經過國內行政程序，待程序完成後，將舉行揭牌儀式。