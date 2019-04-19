【2020台灣大選】AIT主席：不論台灣誰執政　美將持續與台合作

在台灣，2020大選臨近，國民黨和民進黨陸續有候選人表態參加黨內初選。據《中央社》報道，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）18日重申，不論台灣由誰執政，美國都將與台灣政府合作。

鴻海董事長郭台銘17日宣布參加2020年總統選舉的國民黨黨內初選，引起外界熱議。

報道稱，鴻海集團董事長郭台銘17日表態參加國民黨總統初選，莫健18日在接受台灣中央社專訪時，被問到如何評論台郭台銘參選的問題時表示，不論台灣由誰執政，美國都將與台灣政府合作，因為美國相信，美台共用重要利益與共用相同價值。

今年是《台灣關係法》立法40周年。莫健日前同美國前眾議院議長賴恩（Paul Ryan）一道來台北參加有關慶祝活動。莫健當時也表態說，美國不會介入台灣明年的總統大選，願意與台灣選民選出的任何領導人合作。

台灣總統蔡英文16日下午接見「美國在台協會」主席莫健。（台灣總統府）

莫健在受訪時還表示，對於大陸日益頻繁的軍事活動，美國此非常關切，並認為這些動作破壞區域穩定。

而在談到美台共同軍演議題時，他表示，比較重要的問題是，美國如何協助台灣增進安全。莫健指出，在美國對台軍售上，更重要是美台之間密切進行諮商，以確保美國能協助台灣發展有效的嚇阻力，讓大陸不認為脅迫台灣或是對台使用武力是「具有吸引力（attractive）」的選項。

他又重申，任何試圖武力威嚇台灣人民的意圖，美國都關切。包括台海、南海等區域，在國際法允許的範圍內，美軍將持續派遣軍機與軍艦通過，這是美國自由與開放印太戰略中很重要的一部分。

（中央社）