屏東鐵皮屋火警頻發　19歲母緊抱8月大女嬰　全身燒傷送醫雙亡

屏東內埔鄉竹圍村25日上午發生鐵皮屋火警，19歲媽媽與8個月大女嬰全身燒燙傷，送醫後宣告不治。

屏東縣消防局表示，上午8時35分受理內埔鄉竹圍村壽埤巷的住宅火警，現場是一樓鐵皮加蓋平房起火燃燒，立即派12車28人前往並救出2人，19歲媽媽與8個月大的女嬰全身多處燒燙傷，母女都呈現到院前心肺功能停止（OHCA），無生命徵象，送醫急救後，2人都宣告不治。

消防局初步初步研判，神明桌是起火點，惟真正起火原因仍待進一步調查。據悉，林姓屋主當時並不在家，兒子也出外工作，只有新抱和小孫女在家，早上不知何故起火，是路人經過發現才報案，消防局趕往現場時，火勢已十分猛烈。

屏東縣高樹鄉泰山村22日晚間發生民宅火警，造成一對4歲、6歲的小兄弟不幸死亡。警方和消防員23日上午前往進行火場調查。（中央社）

三天前，屏東縣高樹鄉泰山村也有鐵皮屋發生火警，造成一對4歲、6歲的小兄弟不幸死亡。當時男童父親林男在房間睡覺，林男被濃煙嗆醒後，爬出前門試圖滅火不成，在黑暗中試圖找2個孩子，但不知孩子在哪裏，於是到對街把在檳榔攤上班的妻子找回來，林男最後繞到屋後，拿掉窗戶鐵條，才發現孩子。

消防局表示，救援人員抵達現場時，火勢已全面引燃。林男則表示，當時也不知道為甚麼起火，沒有抽煙也沒有看電視。消防局指起火原因還要進一步調查。

（中央社、聯合新聞網）