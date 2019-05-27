最低工資何時升至3萬？　台勞動部長：今年內要達成不可能

台灣總統蔡英文曾於2017年12月表示，最低工資3萬元（下同．約合7500港元）是她的「夢想數字」。雖然台灣的最低工資在她任內3度調漲，從20008元（5000港元）升至23100元（5800港元），讓年輕人擺脫了「22K噩夢」，不過距離3萬元的「夢想」就頗有距離。 台灣勞動部長許銘春今天（27日）在立法院社福委員會接受質詢時表示，希望在蔡英文「任內」努力達成最低工資調升至3萬元（約合7500港元）。被問及「任內」所指為何，許銘春則回答：「今年內要達成不可能，是蔡英文連任任期達成。」

蔡英文曾表示，最低工資3萬元是她的「夢想數字」。（資料圖片）

台灣勞動部長許銘春今天（27日）中午是在回答民進黨籍立委劉建國質詢時，作出上述回答。許銘春並表示，今年8月中旬召開「基本工資審議委員會」，將由該委員會決定最低工資調升，但站在勞動部立場，「我希望朝調升方向進行」。

立委劉建國當時詢問，台灣最低工資由18780元調升到22000元（升幅3220元）耗時6年之久；目前最低工資為23100元。蔡英文曾說過，30K是她的夢想數字，現在距3萬元仍有6900元距離，請問何時達標？許銘春則回答，希望在蔡英文「任內」努力達成。

劉建國說，很開心聽到部長有這種政策宣示，但他好奇「是這任任期內達成？還是連任任期？」要求許銘春講清楚。許銘春就補充：「今年內要達成不可能，是蔡英文連任任期達成。」

蔡英文2017年12月曾表示，最低工資3萬元是她的夢想。她翌年1月在談話節目上被問及「能否承諾在2024年、第2任任期任滿前，達到3萬元？」時表示，經濟問題不能硬性地去設定一個指標，必須要考慮到每一個階段。若經濟條件好，企業持續有加薪空間，即便不調最低工資，薪酬水平還是會往上走。

（綜合報道）